La Juve fa sbottare anche Legrottaglie: attacco clamoroso in diretta tv

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juve, è intervenuto sul caso plusvalenze e sulla condanna a quindici punti di penalizzazione della società bianconera, inflitta dalla Corte Federale d’Appello della Figc. Dure le parole da parte dell’ex bianconero, così come altrettanto dure sono state oggi quelle di uno dei massimi dirigenti della Liga spagnola (leggi qui): “Ho dovuto fare una ricerca mia personale per dare un senso a quello che vedo, ho letto un qualcosa che mi ha fatto fare delle riflessioni. Questa frase dice che è meglio una buona reputazione che grandi ricchezze, la bontà è meglio dell’oro e dell’argento”.