Diretta motivazioni sentenza plusvalenze Juve sulla penalizzazione -15 LIVE

L'AD del Sassuolo, Carnevali : "Siamo tranquillissimi, anzi mi viene da sorridere leggendo alcuni articoli, confondono solo le idee delle persone. Basta pensare alla trattativa con la Juventus durata più di due mesi per vendere Locatelli senza aver acquistato nessun altro giocatore. Le plusvalenze devono essere fatte come sono fatte da noi, credo non ci sia alcun dubbio sulla trasparenza della società e del lavoro che ha fatto il Sassuolo ". Leggi tutto.

10:50

Elkan: "L'ingiustizia di questa sentenza è evidente"

John Elkan dopo la penalizzazione di 15 punti: "L'ingiustizia di questa sentenza è evidente: in molti l'hanno rilevato, anche non di fede bianconera, e noi ci difenderemo con fermezza per tutelare l'interesse dei tifosi della Juve e di tutti quelli che amano il calcio. Spero che insieme alle altre squadre e al governo possiamo cambiare il calcio nel nostro Paese, per costruire un futuro sostenibile e ambizioso.La Juventus non è il problema, ma è e sarà sempre parte della soluzione". Leggi tutto

10:40

Casini: "Il problema delle plusvalenze è l'abuso"

Il presidente della Lega A, Casini, sul caso plusvalenze: "È un tema serio, ne abbiamo già discusso nei mesi scorsi. Basta vedere i dati del report calcio per capire quanto le plusvalenze siano cresciute come peso a bilancio. Di per sé non sono un male assoluto, anzi ci sono società che le utilizzano in modo. Il problema è l'abuso e va verificato con attenzione in tutti i Paesi in cui si fa mercato. C'è una decisione in corso, io ho molto apprezzato le parole di Abodi: è importante capire perché, aspettiamo le motivazioni. I commenti più approfonditi verranno fatti quando la vicenda sarà chiusa". Leggi tutto.

10:20

Juve, l'attacco dalla Spagna sul caso plusvalenze

Non è mancato un attacco dalla Spagna da parte di Javier Morente, Head of Relations with International Sports Associations dellaLiga, che ha mosso una forte critica al club bianconero per il caso plusvalenze: "Secondo uno dei vertici della Liga“i quindici punti in meno sono una conseguenza molto grave per la Juve, figlia di uno scandalo finanziario architettato non solo gonfiando il valore dei calciatori nei trasferimenti, ma anche nascondendo il reale monte ingaggi dei giocatori. Questo è ciò che denunciamo da molto tempo e che continueremo a fare”. Leggi tutto.

10:00

Sabatini: "La Juve non ha inventato da sola il sistema"

Questo il commento di Walter Sabatini sul caso plusvalenze: “È una situazione complicata, ma la Juve non ha inventato da sola il sistema delle plusvalenze. Personalmente, non ho mai fatto plusvalenze incrociate, ho operato sempre al netto, con cessioni libere. Nella mia attività diciamo che sono stato fortunato, alla Roma in particolare, non ho mai dovuto aggiungere sollecitazioni. I giocatori li chiedevano e li pagavano bene”. Leggi tutto

09:45

Juve, perché è importante conoscere le motivazioni

Nel documento che verrà pubblicato quest'oggi, ci saranno le risposte a diverse domande molto importanti. La prima: perché è stato accolto il ricorso per revocazione dopo i proscioglimenti di aprile e maggio? La seconda: su quali basi è arrivata la stangata? E poi, perché è stata colpita solo la Juve? Ecco qualche risposta. Innanzitutto, il ricorso della procura Figc è stato accolto poiché vari elementi di novità sono forniti, secondo la Corte, dall'inchiesta "Prisma" della Procura di Torino (in Primavera non erano a disposizione). Secondo quanto filtra, a proposito di norme, il "cuore" della motivazione sarà la violazione dell'art. 4.1 del codice di giustizia sportiva (lo stesso contestato dalla procura nel primo filone), cioè quello che impone «lealtà, correttezza e probità». Più che la certezza di una iper-valutazione dei calciatori, la Corte è convinta di aver trovato le prove di un «modus operandi», coordinato dai «dirigenti apicali» della Juve, volto ad alterare i bilanci. Le altre facevano plusvalenze, ma solo la Juve avrebbe creato un «sistema» per eludere le norme. La Juve ha già pronto il ricorso al Collegio di Garanzia; mentre continua a chiedere che venga messa agli atti la "nota 10940", che secondo la difesa dimostrerebbe un vizio procedurale.

09:30 Juve, oggi si conoscono le motivazioni del -15 E' una giornata importante per la Juventus che conoscerà le motivazioni che hanno indotto la Corte federale d'appello a infliggerle una penalizzazione di quindici punti in classifica per il caso plusvalenze. Una volta ottenute, il club bianconero avrà modo di presentare un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni entro trenta giorni. Quest'ultimo valuterà soltanto eventuali errori di applicazione della norma o la presenza di violazioni procedurali, senza entrare nel merito della sentenza. Qualora venissero riscontrati, la Juventus otterrebbe nuovamente i quindici punti in classifica o la Corte d'appello potrebbe riformulare la sentenza, tenendo conto di quanto espresso dal Collegio. Qualora il Collegio non avesse nulla da obiettare, allora la Juve potrebbe appellarsi al Tar del Lazio.

Motivazioni plusvalenze Juve