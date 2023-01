Juve, infortunio Milik: ecco i tempi di recupero

Milik questa mattina si è recato al J|Medical per gli accertamenti in seguito all'infortunio subìto nel finale del match col Monza, perso 2-0 dai bianconeri guidati da Allegri. Gli esami strumentali hanno evidenziato "una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane - informa il club attraverso una nota stampa - sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero". Probabile che Milik starà fuori per almeno un mese. Una notizia che, di certo, non farà piacere ad Allegri e ai tifosi della Juventus.