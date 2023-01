"Libro Nero Paratici, portata devastante sulla lealtà sportiva": la durissima motivazione della sentenza Juve

La Corte d'appello della Figc ha definito il cosiddetto ' Libro Nero di FP ' (cioè Fabio Paratici ) come un documento che "non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale 'appunto' di lavoro". È quanto scritto nelle motivazioni alla sentenza con cui ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus nel processo sportivo sulle plusvalenze.

La Corte Federale definisce "inquietante" il libro di Paratici

La Corte Federale ha definito "inquietante" il documento in questione: "Sul materiale probatorio disponibile si tornera? anche al momento del giudizio rescissorio. Per quanto d’interesse della fase rescindente qui trattata e? senz’altro sufficiente il richiamo ai piu? rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale. Primo tra tutti e? l’inquietante “Libro Nero di Fabio Paratici. Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto 'Libro Nero di FP', di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto 'Libro' fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale".

Plusvalenze Juve, le motivazioni della sentenza: cosa dicono sugli altri club

"Portata devastante sulla lealtà sportiva"

"Naturalmente - si prosegue nelle motivazioni della Corte federale-, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti 'differenze di vedute': cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali. Ed è chiaro che nello scrivere il 'Libro Nero di FP', Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva".