Plusvalenze Juve, se le carte smontano il paravento

Le motivazioni della sentenza con cui la Corte Federale ha sanzionato la Juventus lasciano poco spazio all’immaginazione e pure alle contestazioni da proporre al collegio di Garanzia dello Sport. Queste potranno riguardare (è bene ricordarlo) solo questioni di legittimità. Nel merito, come avevamo anticipato a caldo, dopo la sentenza, risulta conclamata l’alterazione sistematica, pervasiva, materiale e dolosa dei bilanci della Juventus negli anni esaminati (dal 2019 al 2022). Bilanci che «semplicemente non sono attendibili» come peraltro già rilevato dalla Consob e dagli stessi revisori della Juve. Sistematica, perché praticata con scientifica precisione; preordinata all’unico obiettivo di correggere il risultato economico che si andava formando per cause naturali, nella misura degli importi necessari a presentare una perdita fortemente edulcorata ai terzi. Cioè al mercato, ai soci, ai regolatori ma – ciò che rileva nel giudizio sportivo - alla comunità del calcio di cui la Juve è parte integrante.

Alterazione delle scritture

Perciò l’alterazione delle scritture contabili rappresenta per la Corte una ripetuta contravvenzione dell’art. 31 del Codice di Giustizia sportiva, tale da configurare la più generale violazione dell’art. 4, cioè degli obblighi di lealtà, probità e correttezza posti alla base dell’ordinamento calcistico. Che tale alterazione sottenda pure un reato non è automatico ma andrà provato nel dibattimento penale, tuttavia slegato da quello sportivo. Pervasiva, perché nel club tutti sapevano. Il sistema delle plusvalenze artificiose era noto e condiviso – secondo la Corte giudicante – a tutti i livelli: dagli azionisti al presidente, dai membri del CdA ai dirigenti delle aree sport e finanza. Come risulta da una mole impressionante di intercettazioni, appunti, scritture non disponibili quando fu pronunciata la prima sentenza assolutoria, otto mesi fa. Materiale, poiché tale da generare effetti positivi sui singoli bilanci. Una materialità che non può ritenersi sterilizzata (come sostenuto dalla difesa della Juve) dalla circostanza che molte partite contabili si compensavano tra un anno e il successivo, configurando al massimo spostamenti temporali dell’impatto di certe dinamiche economiche. Non può sterilizzarsi perché il bilancio di una società è annuale, non pluriennale. Chi lo legge deve aver modo di apprezzare la dinamica economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda nell’anno trascorso e secondo una scansione temporale che non può essere alterata. La successione di tanti bilanci annuali falsificati non dà un bilancio pluriennale vero.

Correzioni a penna

Come avevamo anticipato su queste colonne, la mancata applicazione dello IAS 38, paragrafo 45 (chiaro e prescrittivo, per nulla interpretabile) costituisce il discrimine tra la Juve e gli altri club non obbligati, come i bianconeri, ad adottare principi contabili internazionali perché non quotati in borsa. Intercettazioni e documenti smontano il paravento dietro cui la Juve presentava surrettiziamente le operazioni “a specchio” come slegate tra loro mentre costituivano – a tutti gli effetti – permute di cartellini che non potevano essere contabilizzate a valori tali da consentire la produzione di ricche plusvalenze. Qui la procura di Torino ha rilevato addirittura che le fatture ricevute dalla controparte negli scambi dei calciatori venivano talvolta corrette “a penna” per nascondere la natura permutativa (come nello scambio Akè/Tongya con l’OM Marsiglia) provando, non solo, la sistematicità dell’alterazione ma la sua natura intrinsecamente dolosa.