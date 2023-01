La rivelazione di Di Maria sul suo futuro: sarà lontano dalla Juve

Nel futuro di Angel Di Maria c'è il Rosario Central . Il campione del mondo argentino l'ha ripetuto più volte in passato, così come nell'intervista rilasciata a Tycsports : "Il desiderio è lì. Quel momento arriverà ". Di Maria ha anche ribadito che al momento è in forza alla squadra "più importante d'Italia" e che la sua testa è rivolta alla Juve: "Abbiamo la Coppa Italia e L'Europa League che sono i nostri obiettivi. L'unica cosa che voglio fare adesso è ribaltare questa situazione e conquistare più punti possibili ".

"E' ancora difficile credere che siamo campioni del mondo"

Non è mancato il ricordo della vittoria del Mondiale ottenuto in Qatar: "Cado quando guardo i festeggiamenti, quando vedo il gol di Montiel. In quelle cose me ne rendo conto, ma per il resto è difficile realizzare quello che abbiamo ottenuto . Personalmente, dopo aver sofferto tanto, andando a sbattere contro il muro, ora che è stato raggiunto, è difficile credere che siamo campioni del mondo, cosa che pochissimi giocatori hanno raggiunto. La prossima Copa América, sia per me che per Leo e per chiunque, sarà un titolo desiderato che vorremo vincere. Quello che si sta vivendo con la Nazionale non si vedeva da anni . Noi amiamo portare gioia alle persone".

"Pensavo che Scaloni fosse confuso..."