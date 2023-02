Juve, infortunio Pogba: le reazioni dei tifosi dello United

Infortunio Pogba, le reazioni dei tifosi dello United

Anche i tifosi dei Red Devils hanno commentato il nuovo stop di Pogba, attraverso i social network. La cessione del centrocampista alla Juventus venne particolarmente chiacchierata la scorsa estate, soprattutto perché il calciatore era particolarmente apprezzato per il suo talento, ma un po' meno per l'atteggiamento. Tra i commenti, ad esempio, si legge come il Manchester "abbia fatto bene a cederlo" e che il club "non abbia sofferto neanche l'addio di Ronaldo", così come spicca un tweet in cui viene sottolineata anche la mancanza di riconoscenza da parte di Pogba con "Ha dimenticato quale club lo ha cresciuto". Un'altra tifosa ha poi ribadito: "Non ha giocato una sola partita in serie A in questa stagione. Mi dispiace per lui, ma allo stesso tempo sono così orgogliosa del mio club che lo ha lasciato andare".