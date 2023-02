Juve, i convocati per la Lazio: out Pogba, torna Chiesa

Dopo la sconfitta in campionato contro il Monza, la Juventus torna subito in campo per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Fischio d'inizio in programma oggi 2 febbraio 2023, alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. Non sarà della partita Paul Pogba. Il francese, dopo esser tornato tra i convocati nella scorsa giornata di Serie A, sarà ancora indisponibile come annunciato da Allegri in conferenza stampa (leggi qui). Mentre torna Federico Chiesa dopo l'assenza contro il Monza. Di seguito l'elenco dei convocati della Juventus.