L'indescrizione shock del Daily Mail: "La Juve vuole rescindere il contratto di Pogba". Il motivo

Il Daily Mail ha riportato un clamoroso scoop su quello che potrebbe essere il futuro di Paul Pogba con la Juventus . Il centrocampista francese, arrivato in estate a parametro zero dal Manchester United , non è ancora riuscito a fare il suo esordio per vari problemi fisici.

Juve, con Pogba può essere già finita

Secondo il giornale inglese, la Juventus starebbe già considerando la possibilità di vendere Pogba in estate. In alternativa, il club bianconero potrebbe anche considerare una rescissione anticipata del contratto con il francese. In caso di separazione anticipata, Pogba potrebbe optare per un campionato meno competitivo come quello della MLS. Una soluzione estrema, ma che non sarebbe da escludere a prescindere. La sensazione è che molto dipenderà dalla seconda parte di stagione e da quanto il francese riuscirà effettivamente a scendere in campo.