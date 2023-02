Boninsegna mette in guardia la Juve: "Deve stare attenta..."

Roberto Boninsegna ha commentato l'attuale situazione della Juventus, reduce da una pesante penalizzazione di quindici punti in classifica per il caso plusvalenze e in attesa degli sviluppi relativi alla manovra stipendi: "E' anno difficile per la Juventus - ha detto l'ex attaccante bianconero a Radio Anch'io Sport - ed è incredibile che le sia successa una cosa del genere: c'è un ricorso in essere e bisogna vedere come andrà a finire. Certamente la Juventus ha accusato il colpo e deve stare attenta, perché non è abituata a navigare in queste posizioni di classifica. Deve cercare di uscirne immediatemente".