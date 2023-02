Juve, i convocati per la Salernitana: la scelta su Pogba

Juve, i convocati per la Salernitana

Come preannunciato dall'allenatore bianconero in conferenza stampa, Paul Pogba, Leandro Paredes e Leonardo Bonucci sono stati esclusi dai convocati per i rispettivi problemi fisici. Assenti anche Kaio Jorge e Arek Milik, alle prese con infortuni più gravi. Di seguito la lista completa per la 21esima giornata di Serie A.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.