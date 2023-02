Salernitana-Juve diretta: ora Live la partita di oggi

Francesco Calvo , nuovo chief officer della Juventus , ha parlato a Dazn del futuro di Paul Pogba : "Pogba? Le voci sono voci, smentisco categoricamente . È stato un acquisto molto importante per il lungo periodo . Poi gli imprevisti ci possono essere, c'è stato un rallentamento per il suo ritorno in campo. Si sta allenando ogni giorno con entusiasmo, lo aspettiamo fiduciosi ".

20:25

Salernitana, Iervolino su Verdi

Ai microfoni di Dazn Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è tornato sul mancato ritorno di Verdi nel mercato di gennaio: "Stimiamo tantissimo il giocatore. Doveva essere un triangolo fra noi, il Verona ed il Torino. Siamo partiti in ritardo, c'è stato un blocco nel pomeriggio. Verdi sicuramente troverà spazio nel Verona, è talentuoso. La squadra comunque è forte e si è rinforzata molto a gennaio, andiamo avanti per la nostra strada".

20:15

Juve, parla Alex Sandro

Nel corso del pre partita, Alex Sandro ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn: "Ogni partita è diversa. Ci saranno sfide in cui il nostro atteggiamento sarà diverso, quindi l'importante è avere sempre il pallone per fare il massimo possibile. I 23 punti in classifica? La nostra realtà adesso è questa. Dobbiamo lavorare e vincere tutte le partite per raggiungere il massimo dei punti".

20:00

Allegri avverte: "Sarà uno scontro diretto"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha affermato che quella contro la Salernitana sarà un vero e proprio scontro diretto: "La Salernitana è due punti dietro, ma il nostro obiettivo ora è prendere la dodicesima, e pensare un passettino alla volta. Per prima cosa dobbiamo raggiungere i 40 punti che rappresentano la salvezza: viene da ridere ma è così". Leggi la conferenza completa.

19:50

Il discusso precedente dell'andata

La gara d'andata tra le due squadre, disputata all'Allianz Stadium di Torino l'11 settembre, fece discutere per giorni. La partita terminò con il punteggio di 2-2, dopo un gol annullato ingiustamente a Milik nei minuti di recupero. Il Var segnalò infatti un fuorigioco di Bonucci che, in realtà, non c'era.

19:40

Salernitana-Juve, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali di Davide Nicola e Massimiliano Allegri per la sfida che prenderà il via alle 20:45.

SALERNITANA (4-5-1): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Dia; Piatek. Allenatore: Nicola.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

19:30

Salernitana-Juve, a breve il fischio d'inizio

Tra poco scenderanno in campo Salernitana e Juventus, partita valida per la 21esima giornata di Serie A. I bianconeri occupano la tredicesima posizione in classifica, a soli due punti dalla squadra di Davide Nicola. Un vero e proprio scontro diretto, come affermato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Salerno - Stadio Arechi