Juve, Allegri: "Salvezza? Siamo realisti, ecco il nostro obiettivo"

Massimialino Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Salernitana . Grazie al successo per 3-0 la Juventus è passata dal tredicesimo al decimo posto in classifica.

Juve, Allegri commenta lo 0-3

Allegri ha commentato così la bella e convincente prestazione di questa sera: "Parlare di scontro diretto non era una provocazione. Io guardo la realtà delle cose. In campo ne abbiamo fatti 41, ce ne hanno tolti 15. Dobbiamo pensare alla salvezza e poi vedremo dove arriveremo. Ora l’obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica". L'allenatore toscano si è poi sbilanciato su una possibile convivenza in campo di Vlahovic, Chiesa e Di Maria: "Con me giocano tutti di solito. Ci sono momenti in cui giocano bene, quando bisogna fare certi tipi di partite, poi ci vuole disponibilità da parte di tutti. Di Maria in fase difensiva ha fatto un ottimo lavoro, poi è normale sia calato. È entrato Chiesa e ha fatto bene".