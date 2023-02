«Santoriello potrebbe astenersi visto il clamore delle sue parole»

TORINO - Si ribalta la situazione e si ribaltano i ruoli. Il popolo bianconero che ha da sempre e per sempre chiesto giustizia anche più della stessa Juventus, grazie a quel megafono che sono i social network, vorrebbe capire: «Cosa rischia Ciro Santoriello?». Il pm finito nell’occhio del ciclone per quelle dichiarazioni datate 2019 in cui tra il serio e il faceto diceva, tra le altre cose: «Odio la Juve» . Risponde a questa domanda Vincenzo Maiello, professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Napoli Federico II e avvocato penalista: «Santoriello non rischia proprio nulla». Avvocato Maiello, per farla meno semplice, può però cambiare qualcosa alla Procura di Torino? «Quello che potrebbe ipotizzarsi è che Santoriello, tenuto conto del clamore delle sue dichiarazioni, potrebbe decidere di astenersi in conformità dell’articolo 52 del codice di procedura penale. Il pm non può essere ricusato dalle parti, può però esercitare l’astensione per gravi ragione di convenienza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stemperato la natura di facoltà di questa situazione, stabilendo però che quando un pm in presenza di gravi ragione di convenienza non si astiene è poi soggetto anche a sanzioni disciplinari». Può essere questo il caso? «Tenuto conto del contesto, lo escluderei. Però il dottor Santoriello che è magistrato di grande valore con studi importanti, saprà valutare se le ripercussioni mediatiche possano offuscare la sua immagine di pm imparziale».

«Escluderei anche questa evenienza. Il trasferimento del processo per legittimo sospetto è una situazione eccezionale, a cui in una sola circostanza la Corte di Cassazione ha dato tutela poiché in questi casi si dovrebbe prendere atto che presso una sede giudiziaria, valutata nella sua globalità, non ricorrano le condizioni per celebrare un giudizio sereno e imparziale».«No, l’eventuale astensione del pm non determina alcuna conseguenza sulla validità dell’attività svolta e non inciderebbe sul corso ulteriore della giustizia sportiva».«Lui ha la professionalità adeguata per decidere, se la polemica dovesse inasprirsi e assumere toni che mettono a rischio il convincimento dell’opinione pubblica sulla imparzialità del processo, potrebbe decidere di fare un passo indietro. Proprio a beneficio della serenità dello svolgimento del giudizio e dell’idea della percezione della collettività che il processo sia ordinario, normale, non inquinato da componenti di faziosità».«Deve esserlo. Dimostra come i soggetti pubblici della giurisdizione, pm e giudici, debbano ispirare le loro esternazioni pubbliche a criteri di forte autocontenimento, allo scopo di evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni sempre in agguato visto l’elevato valore simbolico delle loro funzioni».