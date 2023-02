Juve, al Boca sognano il ritorno di Paredes: l'hashtag che ha scatenato i tifosi

In Argentina si è scatenato l'hashtag #paredesaboca , con i tifosi gialloblù che sognano il ritorno del centrocampista bianconero alla Bombonera . Il tutto è scaturito da una storia condivisa dal calciatore , in cui un suo amico è nei pressi dello stadio del Boca Juniors con la frase "c'è tanta strada da fare? ". Paredes l'ha ripostata, con l'aggiunta di due cuori che riportano i colori del club.

Paredes al Boca, soluzione complicata

Ma dall'Argentina cercano di stemperare gli entusiasmi. Paredes è alla Juventus in prestito dal Paris Saint Germain, con il quale ha un contratto che scadrà nel 2024. Prima di allora, sembra essere molto improbabile che il campione del mondo possa liberarsi per tornare a casa. In futuro chissà, i tifosi del Boca ci sperano.