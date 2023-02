Juve, Calvo su Santoriello ha detto le cose giuste al momento giusto

Il 18 gennaio scorso, quando Gianluca Ferrero si è insediato alla presidenza della Juve succedendo ad Andrea Agnelli, ha dichiarato: "Ci difenderemo in tutte le sedi con determinazione e rigore, anche con pacatezza e senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e sempre rispetteremo tutti coloro che sono chiamati a giudicarci, ciò che vogliamo è uguale rispetto per noi e per la nostra squadra, per poter discutere con serietà e rigore nelle sedi competenti quelle che sono state le motivazioni del nostro agire".

La nuova linea bianconera Il 7 febbraio a Salerno, prima del calcio d'inizio con la Salernitana, la nuova linea della società, rispetto al passato, è stata pubblicamente confermata da Francesco Calvo, neo capo dell'area sportiva (l'italiano è una lingua bellissima, basta con le qualifiche inglesi: non siamo mica in Premier League). Quattro anni fa, partecipando a un convegno, Ciro Santoriello, uno dei tre magistrati titolari dell'inchiesta Prisma, ha dichiarato: "Come dirigente di una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili, ma se contestualmente agli utili vinco anche gli scudetti. A volte c'è un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Diciamo che come tifoso è importante il Napoli, come pm sono ovviamente anti-juventino, contro il latrocinio in campo. E mi è toccato scrivere l'archiviazione".