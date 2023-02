TORINO - All'83' di Juve-Fiorentina Allegri decide di sostituire Chiesa per rinforzare il centrocampo ed inserisce Paredes, ma il giovane esterno azzurro non la prende bene. In quel momento della gara, con il risultato ancora in equilibrio, il tecnico bianconero ha preferito coprirsi sacrificando l'ex Viola, che si è arrabbiato: ha urlato in modo plateale "no" verso la panchina e ha lasciato il campo lamentandosi, costringendo Allegri a redarguirlo a bordocampo.