Juve-Nantes in chiaro? Arriva la decisione di Sky. Ecco dove si vedrà in tv

Cresce l'attesa per il match di Europa League che vedrà affrontarsi la Juventus e il Nantes per il turno d'andata dei play off della seconda competizione più importante in Europa, in programma giovedì con fischio d'inizio fissato alle ore 21 all'Allianz Stadium. La novità è che il match non sarà visibile solo sui canali tradizionali a pagamento, come Sky e Dazn, ma anche in chiaro attraverso TV8, emittente che fa capo al gruppo Sky. Una buona notizia per i tifosi bianconeri che avranno modo di seguire l'esordio stagionale della Juventus in Europa League in maniera gratuita.