Juve-Fiorentina, le pagelle dei bianconeri: Locatelli lucido

La fortuna aiuta gli audaci, figuriamoci se non aiuta i fortunati. Butta dentro tutte le risorse che ha e in questo momento non sono molte. Coreografico quando si volta verso la tribuna con due fari rossi di rabbia al posto degli occhi.

Szczesny 6

Men che ordinaria la sua amministrazione.

Danilo 6

Non è che dia l’impressione di essere in missione per conto di Dio, però se la Fiorentina non è quasi mai pericolosa qualche merito ai difensori della Juve bisogna pur concederlo.

Bremer 6

È lì quando una massa viola si scarica nell’area della Juve per tentare di cogliere di sorpresa la partita. Incassa però un giallo che non avrebbe potuto concedersi: salterà lo Spezia.

Alex Sandro 5

Soffre più dei compagni di reparto l’idea di Italiano di presentarsi a Torino con l’attacco più mobile possibile.