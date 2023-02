Juve, la dichiarazione d'amore di De Ligt e il chiarimento: ecco cosa ha detto

De Ligt non ha dimenticato la Juventus. L'attuale centrale difensivo del Bayern Monaco ha parlato del suo rapporto con il club bianconero a Sky, al termine del match vinto dai tedeschi in casa del Paris Saint Germain . De Ligt ha militato a Torino per tre stagioni, prima del trasferimento al Bayern della scorsa estate per 67 milioni di euro.

"Amo la Juve e i tifosi, anche in questo momento difficile"

"Io seguo ancora la Juventus - ha sottolineato De Ligt - per me è un grande club. Le cose sui giornali e le cose che ho detto della Juve non sono state sempre vere. Io capisco i tifosi che leggono cose così e pensano “cosa dice”. Io non ho mai detto quelle cose. Io ho tanto amore per la Juve, i tifosi, anche in questo momento difficile. I tifosi sono sempre allo stadio a tifare e questo è un bene. Sono contento che stanno vincendo tante partite, sono contento per loro e spero possano fare bene in campionato e Europa League".