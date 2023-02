Juve, Ihattaren e gli ultimi sviluppi dopo l'arresto per aggressione

Ci sono degli sviluppi legati a Ihattaren , calciatore di proprietà della Juventus che è stato arrestato nei giorni scorsi per aggressione ai danni della fidanzata . Un episodio che ha portato all'amaro commento di Sneijder , il quale negli scorsi mesi ha cercato più volte di riportare il talento olandese sulla buona strada, senza però riuscirci.

Ihattaren scarcerato

Come annunciato dai media olandesi, Ihattaren è stato scarcerato. Nei giorni scorsi è stata perquisita la sua abitazione e l'avvocato ha preferito non commentare la vicenda. Dopo la messa in libertà, Ihattaren resta comunque un indagato e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi.