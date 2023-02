Vlahovic, l’uomo delle partenze a razzo

TORINO - «Fino alla fine». Basta questo messaggio a firma Dusan Vlahovic per infiammare di nuovo il popolo bianconero. Certezze sul futuro non ce ne sono. Non può averne la Juve , sempre spaccata a metà tra la squadra che deve ottenere il massimo sul campo e la società impegnata a difendersi su ogni fronte fuori dalla Continassa. Non ne ha di conseguenza lo stesso Vlahovic, che potrebbe diventare il pezzo forte dell’argenteria bianconera nel prossimo mercato soprattutto nel caso in cui alla fine il club dovesse ritrovarsi davvero fuori dalla Champions. Niente certezze sul futuro. E allora Vlahovic pensa solo al presente, la pubalgia lo ha costretto a lasciare la Juve da sola per più di tre mesi non senza incomprensioni, ma adesso è tornato. Ha avuto bisogno di riposarsi e riprogrammare tutta la preparazione, prima e dopo il Mondiale. Ora ha bisogno soprattutto di giocare, motivo per cui anche in Europa League sembra destinato a scendere di nuovo in campo dal primo minuto , nonostante gli attestati di stima e le difese d’ufficio di Max Allegri nei confronti di Moise Kean, nonostante un calendario che si farà sempre più serrato. D’altronde con DV9 a disposizione, alla fine la formazione della Juve è praticamente sempre stata Vlahovic più altri dieci, contro il Monza si è scrollato di dosso un po’ di ruggine e poi è tornato titolare contro Lazio, Salernitana e Fiorentina. Vuole giocare, vuole segnare, vuole vincere. E su Instagram suona la carica, riportando dalla sua parte anche quella fetta di tifosi che guardavano storcendo il naso alle sue assenze pre-Qatar: «Fino alla fine» , accompagnando due foto dell’allenamento di ieri, una in cui è concentrato e l’altra in cui sorride. Il Vlahovic di oggi è (anche) tutto qui.

Al centro

«Devo ancora valutare un po’ di cose, domenica andiamo a La Spezia, i cambi saranno fondamentali». Ha mischiato le carte alla vigilia Allegri, in effetti qualche dubbio di formazione sia in termini di uomini che di assetto tattico resta ancora da sciogliere. Ma sia che la Juve scenda in campo col tridente, sia che si torni a un più equilibrato 3-5-2, un punto fermo sembra proprio Vlahovic, il quale salvo sorprese batterà ancora la concorrenza di Kean. D’altronde le prime volte esaltano Dusan, al gol in debutto in bianconero e pure alla prima assoluta in Champions nella scorsa stagione: contro il Villarreal gli bastarono 33 secondi per trovare il gol, anche se inutile ai fini della qualificazione. L’aria nuova sa esaltarlo, Nantes avvisato.

In campo

E poi? E poi Allegri dovrà decidere. Ieri provati assetti diversi, testato sia il tridente che il 3-5-2 con Fagioli in più e Chiesa in meno rispetto alla formazione che ha appena battuto la Fiorentina, sono state sperimentate più soluzioni anche per valutare equilibri a partita in corso, con le candidature tra le altre pure del rientrante Cuadrado oltre che dei redivivi Gatti, Iling e Soulé. Le sorprese? Sempre dietro l’angolo. Ma ora la Juve ha bisogno di certezze.