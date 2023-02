Juventus, Calvo blinda Allegri: "Centrale nel nostro progetto. Uefa? Nessun timore"

A scanso di equivoci, Calvo chiarisce subito la posizione del tecnico Allegri : "Ci siamo già espressi su di lui, è centrale nel nostro progetto e in questo momento specifico, in una stagione così difficile, il mister è il nostro punto di forza. Avere una persona così esperta e così calma a gestire una situazione complicata, è per noi un punto di forza e una fortuna, per cui siamo assolutamente allineati con lui nella quotidianità e siamo molto ottimisti per il futuro".

Il rapporto con la Uefa

Quanto al timore per eventuali interventi e sanzioni da parte della Uefa, il Cfo bianconero si mostra sereno: Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo della Uefa, per cui al momento non abbiamo paura, non abbiamo timore, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci facciano preoccupare, anche perchè si deve prima concludere il percorso della giustizia sportiva in Italia, che è ancora lontano dal concludersi".

Pogba non è un caso: massima fiducia del club

Stuzzicato anche sul "caso Pogba", Calvo non fa una piega: "La posizione della società è che Pogba è stato un investimento molto importante per noi e di lungo periodo. E' un giocatore che ha molto carisma tecnico e anche caratteriale, per cui sarà molto importante nel momento in cui rientra. Si sta allenando con entusiasmo, ieri ha fatto l'allenamento, era in gruppo e trascina i propri compagni. Noi lo aspettimao con fiducia e sappiamo che con l'impegno che ci sta mettendo torna presto".