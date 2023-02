Juve, Di Maria allo scoperto: "Qui sono felice, ma in futuro..."

Juve, la rivelazione di Di Maria sul futuro

L'argentino ha raccontato così il difficile momento che sta affrontando la Juventus in seguito alla penalizzazione: "Non ho preferenze per il futuro, ma posso dire di essere felice qui. Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con nessun altro club, cerco solo di pensare solo a giocare per dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà". Di Maria si è quindi espresso sul suo rapporto con Massimiliano Allegri e della sua sostituzione contro il Nantes: "Ieri mi sono chinato perché sentivo tirare dietro, mi ha chiesto come stessi e ho detto che ce la facevo, ma mi ha cambiato lo stesso. Non ci sono rimasto proprio bene, oggi mi ha detto che voleva prendersi cura di me perché tra poco ci sarà un’altra partita importante. Sicuramente è comprensibile".