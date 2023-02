Juve, Allegri ha il muso lungo

A muso duro contro l’equivoco del corto muso . Del post Juve-Nantes rimane e rimarrà a lungo la rabbia di Max Allegri, che di continuare a tenersi l’etichetta dell’allenatore che punta al massimo con il minimo sforzo non ha più voglia. Perché l’1-0 è diventato un risultato simbolo, ricorrente ma non troppo nella sua storia in bianconero, ma non è un obiettivo che condiziona le sue squadre: sono 56 gli 1-0 in 354 partite sulla panchina della Juve, la percentuale è del 15,8% ed è del tutto simile a quella di Antonio Conte che nel suo triennio in bianconero di 1-0 ne infilò 25 su 151 partite , il 16,5%. Ma non è solo la frequenza con cui ha vinto 1-0 la sua Juve. In un momento storico che vede i bianconeri non riuscire a ottenere i risultati sperati, spunta l’orgoglio di rivendicare quanto costruito e proposto da sempre: «Io non voglio che la squadra vinca 1-0, non l’ho mai voluto, è un luogo comune che ormai viene detto, sono cose inesatte. Dal Milan alla Juventus, le mie squadre hanno sempre chiuso prime in difesa e seconde in attacco, hanno sempre segnato 70-80 gol: dai dati non scappi». A caldo, i dati proposti da Allegri - che ieri è diventato nonno: la figlia Valentina ha dato alla luce il piccolo Filippo - possono essere sembrati imprecisi ma la sostanza non cambia: il tecnico bianconero punta a vincere sempre e comunque, per vincere bisogna segnare più degli altri e subire meno gol di tutti .

Il percorso

Prendendo in esame le stagioni completate con Milan e Juve, viene fuori come Allegri chiuso il campionato per due volte con il miglior attacco, due volte con il secondo e tre volte con il terzo: sotto la media solo nel 2012/2013 con il Milan (quinto attacco) e nella passata stagione con la Juve (addirittura undicesimo attacco). Per quel che riguarda la miglior difesa poi, è riuscito a blindarla ogni volta che ha vinto lo scudetto (Milan 2010/2011, Juve dal 2014/2015 al 2018/2019). E con la Juve durante il ciclo d’oro ha sempre sfondato il muro dei 70 gol segnati (in ordine cronologico sono stati 72, 75, 77, 86 e 70), salvo poi andarsi a scontrare con le difficoltà della scorsa stagione che in parte almeno sta riscontrando anche in quella attuale. Certo, i campioni su cui puntare non sono mai mancati: dal tridente Robinho-Pato-Ibrahimovic a quello composto da Di Maria-Vlahovic-Chiesa ci sono stati anche il primo Balotelli rossonero e l’ultimo Tevez bianconero, poi i vari Morata e Mandzukic, Dybala e Higuain, oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo.ù

Il luogo comune

Il problema di oggi semmai è che la Juve segna troppo poco nonostante le opportunità e subisce troppo rispetto a quanto concesso, il pareggio con il Nantes a tale proposito è emblematico: tra occasioni sprecate, legni colpiti e controverse decisioni arbitrali, ci sarebbero potuti essere almeno due-tre gol di scarto, ma alla fine il risultato è stato di 1-1. In campionato l’attacco attuale, condizionato dalle assenze prolungate proprio del tridente titolare Chiesa-Vlahovic-Di Maria, è solo il sesto con 34 gol segnati. Gli 1-0? Sono 7 su 31 partite disputate, sopra la media dell’Allegri bianconero, ma è una conseguenza dei limiti di questa Juve e non un obiettivo. E allora Allegri si arrabbia e va a muso duro contro il corto muso, anche perché in quella famosa conferenza stampa del 13 aprile 2019 post Spal-Juve 2-1, lui si riferiva al fatto che per vincere un campionato bastasse un punto al termine e non fosse necessario chiudere il discorso aritmeticamente con sette giornate d’anticipo come in quel caso. Poi negli, anche all’interno della stessa Juve, il concetto di corto muso si è trasformato nella ricerca della vittoria di misura. Ma Allegri non ci sta più.