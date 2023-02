Spezia-Juve, rivivi la diretta della conferenza di Allegri: "Chiesa out"

TORINO - Dopo la delusione per lo sfortunato pari casalingo contro il Nantes nell'andata del playoff di Europa League , con le successive domande sul 'corto muso' che hanno fatto venire il 'muso lungo' a Massimiliano Allegri (protagonista di un duro sfogo in collegamento tv nel post partita ), il tecnico della Juventus torna a parlare alla vigilia del match sul campo dello Spezia , valido per la 23ª giornata di Serie A . Di seguito la conferenza stampa in diretta ...

Dopo l'allenamento mattutino e la conferenza stampa di Massimiliano Allegri conclusasi poco fa, la Juve partirà ora alla volta della Liguria dove domani affronterà lo Spezia.

Si è conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che rispondendo a una domanda ha parlato anche del giovane Huijsen: "È mo!to bravo e quest'anno già cinque o sei ragazzi sono stati in prima squadra, di questo sono molto contento. L'anno prossimo vedremo quali pote rinserire nel gruppo, ora bisogna pensare a finire quest'anno nei migliori dei modi perché abbiamo ancora molto da giocare. Dobbiamo risalire in campionato, andare a giocarci la qualificazione in Europa League a Nantes e siamo anche in semifinale di Coppa Italia". Così invece sui problei extra-campo: "La società è la base di cemento armato per fare risultati. È sempre presente, in questo momento più che mai visto che ci hanno tolto 15 punti".

Lo sfogo in diretta tv e il 'corto muso'

Allegri torna poi sul duro sfogo avuto in diretta tv dopo il pari con il Nantes: "Non sono nervoso, mi dispaiace per la reazione e accetto le critiche, ma voglio che si parli dei dati di fatto perché i numeri non sono opinabili. Il 'corto muso' era riferito alla classifica finale del campionato, non alle singole partite. Poi il tutto è stato rigirato. Domani a Spezia mi basta 1-0? No, perché alla squadra ho detto che voglio veder crescere mio nipote. Anzi, quando sono andato a trovarlo mi ha lasciato un biglietto con scritto: 'Nonno, no 1-0' È sveglio - ha scherzato Allegri - ha capito subito".

'Nonno' Allegri si commuove

Il tecnico bianconero commenta poi nelle vesti di nonno la nascita del suo nipote, al quale è stato dato un nome speciale: "Quando sono andato a trovare mia figlia - confessa Allegri - mi ha fatto strano. Fortunatamente stanno tutti e due bene".

Chiesa out, Allegri 'svela' tre titolari

Allegri rivela poi in parte la formazione e il forfait di un big: "Chiesa ha giocato due partite ravvicinate, deve recuperare e non sarà disponibile. Saranno titolari Perin, Kean e RUgani, anche perché Bremer è squalificato e Bonucci non è ancora al meglio. Per il resto ci devo pensare".

Tra Serie A ed Europa League

Allegri è convinto che la sua Juve non penserà al ritorno del playoff di Europa League: "In attesa di capire cosa succederà fuori dal campo e al momento non si sa, dobbiamo ricordare che abbiamo fatto sul campo 44 punti. Ora però dobbiamo scalare posizioni e al Nantes penseremo poi. Il discorso qualificazione è aperto".

Via alla conferenza di Massimiliano Allegri: "La partita di Spezia è una gara di campionato e dobbiamo andare avanti con i nostri mini-obiettivi - ha esordito il tecnico bianconero -. Dopo avremo Torino, Udinese e il Monza che è pari punti con noi mentre la Fiorentina l'abbiamo battuta e messa a -5. Al Picco sarà una sfida difficile, serviranno determinazione e buona tecnica".

Tradizione favorevole con lo Spezia

Dopo le vittorie ottenute sul campo della Salernitana e contro la Fiorentina, la Juve va a caccia di continuità. Una continuità sempre mostrata nelle sfide con lo Spezia, tra le 'vittime' preferite dei bianconeri che hanno vinto tutte e cinque le gare di Serie A giocate contro i liguri (e in tre di queste non hanno subito gol).

Tutto pronto nella sala stampa dello Juventus Stadium dove tra poco (inizio previsto per le 14.15) il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenterà la gara sul campo dello Spezia in programma domani (domenica 19 febbraio, ore 18).