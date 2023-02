Juve, Allegri: "Si è sentita stanchezza", poi elogia Di Maria...

Max Allegri esulta per la vittoria della Juventus contro lo Spezia. Ma il primo tempo non è stato all'altezza delle sue aspettative: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Forse eravamo un po' stanchi per giovedì e abbiamo commesso qualche errore tecnicamente. Ma giocare qui non è semplice, tutte hanno fatto fatica. Nel secondo tempo abbiamo rischiato più che nel primo". A decidere la partita nella ripresa è stato Di Maria che l'ha blindata col gol del 2-0: "Lui dà serenità a tutta la squadra, nella gestione della palla è straordinario. Faccio anche i complimenti a Perin che ha fatto una parata straoridnaria. Ora siamo a 32 punti e abbiamo raggiunto il settimo posto".