Le ragioni di Allegri

Solo Allegri può dire quanto avesse bisogno della classe innata del suo Angelo custode: entrato in campo al 56’, gli sono bastati dieci minuti per fulminare Marchetti. Nelle ultime tre settimane i bianconeri hanno vinto quattro partite (Lazio in Coppa Italia; Salernitana, Fiorentina e Spezia consecutivamente in campionato) e hanno pareggiato con il Nantes in Europa League: 8 gol segnati, 1 subito e “soltanto” per due volte hanno vinto per 1-0, come rimarcherebbe Allegri.

La prestazione del Picco è stata confortante sotto ogni aspetto, considerata anche la rotazione decisa dal tecnico pensando alla gara di ritorno con i francesi. A Nantes bisognerà vincere, anche se, oggettivamente e con tutto il rispetto per gli avversari, non dovrebbe essere un’impresa da Guinness eliminare la tredicesima in classifica della Ligue 1, testé travolta dal Lens per 3-1 e adesso a 29 punti dalla capolista Psg.

La Juve, invece, continua a risalire: è settima, conta 32 punti, cioè 47 virtuali, come Allegri ha significativamente ricordato dopo la vittoria, tanti quanti ne ha l’Inter. Sempre aspettando il Collegio di Garanzia. Intanto, per la quindicesima volta in ventitré giornate, la difesa non ha subito gol, mentre Perin si conferma sempre un grande portiere quando viene chiamato in causa. Ora si può guardare a Nantes con fiducia. E si capisce perché Max sorrida, confidando che il nipotino stavolta gli ha scritto un messaggio dicendosi contento per il 2-0. I nonni, si sa, per i nipoti fanno di tutto.