La Juve si coccola Di Maria: c'è un dato incredibile, ma il suo futuro è ancora incerto

Angel Di Maria è un calciatore fondamentale per la Juventus in zona gol. Il campione del Mondo, infatti, sta facendo registrare una media molto importante nella finalizzazione dell'azione. I suoi numeri parlano chiaro: Di Maria ha realizzato quattro reti e sei assist in tutte le competizioni a cui ha preso parte la Juventus, facendo registrare una partecipazione a una marcatura bianconera ogni 97 minuti. Si tratta della media più alta della rosa.