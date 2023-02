Le dure parole del sindaco di La Spezia su Kostic: "Non può fare questo..."

Il commento del sindaco Peracchini

A commentare l'accaduto è stato il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ai microfoni di Radio Sportiva: "La società è amareggiata per il comportamento non educato dei propri sostenitori, ma lo scorso maggio i tifosi napoletani devastarono la nostra città. Quella di Napoli a maggio è stata una pagina vergognosa per loro ma mai hanno chiesto scusa per questo, mentre noi ci siamo dissociati dalle risposte dei nostri sostenitori. Ma è importante non abbassarsi a risposte ancora peggiori. I cori a Kostic mi hanno disgustato, perché è stata una giornata di festa: però un giocatore pagato milioni non può apostrofare la tifoseria avversaria. Lo Spezia avrebbe meritato il pareggio, ma con due tiri e due gol ha perso. Il comportamento deve migliorare per tutti: bisognerebbe tornare all’educazione e al rispetto per il prossimo, scherzando anche magari su cose lontane da razzismo o altro. Il percorso va fatto nelle scuole e nella vita quotidiana prima di tutto e certe cose non si possono tollerare".