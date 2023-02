Caso Juve, la nostalgia del giudice silenzioso

Da questa Italia di santi dipinti si alza, profonda e lancinante, la nostalgia del giudice indipendente e, possibilmente, silenzioso. Attenzione: silenzioso, non omertoso. Pubblico ufficiale, non ufficiale in pubblico. Non è una contraddizione. Magistrati, ex magistrati in pensione: il caso Juventus, tra meno quindici e oltre, molto oltre, ne incarna il groviglio più attuale e lampante. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, non si ricorda un corso più trafficato, più congestionato, più invaso. I giornali chiedono lumi. I lumi non aspettano altro. E così via. Pro o contro, non è questo il punto. Piero Sandulli, per esempio. È una toga che «ritorna» spesso nella storia piccante dei nostri tribunali. All’epoca di Calciopoli presiedeva la Corte d’appello federale. Capitatogli fra i piedi Franco Carraro, presidente dimissionario della Figc, ne ridusse l’inibizione di quattro anni e sei mesi a un’ammenda di 80 mila euro con diffida (poi cancellate). Tanto che, nel giro, diventò «San Dulli». Il 13 febbraio si è autosospeso dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia per aver parlato di Consob, plusvalenze e Juventus (che comunque non avrebbe trattato). I motivi? «Lo scoprirete, ho paura». È vero che, in generale, siamo così servili - o, al massimo, servizievoli - che a stare zitti si passa per complici, ma un «arbitro», insomma.