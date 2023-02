Juve, Allegri: "Contro il Nantes sarà come una finale. Su Chiesa e Pogba..."

Juve, Allegri: "Tre anni di fila che usciamo agli ottavi"

L'allenatore bianconero ha rimarcato l'importanza della partita per il percorso europeo della Juventus: "Negli ultimi tre anni siamo sempre usciti agli ottavi in Champions, questa volta vogliamo passare. Percentuali? Domani è una finale visto che i gol in trasferta non valgono più il doppio e giochiamo in casa loro. Vincere in trasferta in Europa è sempre difficile. La squadra dovrà avere il giusto approccio e non concedere quel che abbiamo concesso all'andata. Speriamo bastino 90 minuti. Con il pericolo supplementari sicuramente non schiererò il tridente, ci servono giocatori offensivi dalla panchina.". Allegri ha poi parlato delle condizioni di Chiesa, esluso dalla lista dei convocati: "Purtroppo quando stai fermo dieci mesi possono esserci dei piccoli acciacchi che ti condizionano. Domani non ci sarà. Pogba? Ieri ha fatto 30 minuti di partitella a tutto campo ed è andato bene, oggi il ginocchio ha risposto e adesso vediamo nei prossimi giorni. Noi speriamo di averlo presto a disposizione dato che non c'è mai stato". Anche Manuel Locatelli, presente in conferenza con Allegri, ha rimarcato l'importanza della gara di domani: "Il risultato dell'andata non è stato positivo, ma siamo qui per vincere e passare il turno. L'Europa League è un nostro obiettivo. Negli ultimi anni non abbiamo fatto un bellissimo percorso internazionale, ne siamo consapevoli. Leadership? Io cerco sempre di essere un esempio, ma alla Juve ci sono tanti leader".