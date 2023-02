L'inaspettata rivelazione di Del Piero su Ferguson: "Voleva portarmi via della Juve..." VIDEO

"Ferguson più volte ha provato ad acquistarmi"

Del Piero ha spiegato come lo storico manager dei Red Devils abbia cercato in più di un'occasione di ottenere il suo cartellino: "Mi ha cercato due volte - ha spiegato l'ex numero dieci della Juve - prima del 2000 e anche dopo. Ma di più non posso dire". Una rivelazione di mercato importante quella di Del Piero che, come noto, ha trascorso tutta la carriera in forza alla Juventus dopo aver mosso i primi passi nel calcio con il Padova.

Guarda video