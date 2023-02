Juve, l'allenamento in vista del derby: le ultime su Pogba e Chiesa

Juve, le condizioni di Pogba e Chiesa

Martedì 28 febbraio alle 20:45 all'Allianz Stadium è in programma il derby della Mole. Una partita importante che potrebbe consentire alla Juventus di continuare la propria rimonta verso un piazzamento europeo. Dopo aver saltato la trasferta contro il Nantes, Paul Pogba ha iniziato l'allenamento odierno con il resto della squadra. Le sensazioni sono quindi positive per riuscire a strappare almeno una convocazione contro il Torino. Per il centrocampista francese sarebbe la seconda in stagione dopo quella con il Monza, dove è però rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Chiesa, dopo aver iniziato in gruppo, sta adesso lavorando individualmente con il proprio preparatore. L'esterno è stato costretto a saltare le ultime due partite per un sovraccarico muscolare.