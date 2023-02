Juve, Barrenechea ha stregato Allegri: chi è il centrocampista argentino arrivato in prima squadra

Le cose più belle accadono a chi sa aspettare, ed Enzo Barrenechea, giovane centrocampista della Juventus, ha atteso fino al 28 febbraio per ricevere quello che potrebbe essere il regalo più bello. Il classe 2001 di Villa Maria, in Argentina, è stato infatti convocato da Massimiliano Allegri in occasione del derby contro il Torino: già di per sé un grande traguardo per il 22enne scuola Newell's Old Boys. Adesso, però, potrebbe essere arrivato per lui il momento di esordire in Serie A, dopo essere già riuscito a scendere in campo con la prima squadra della Juventus lo scorso 2 novembre, in occasione della partita di Champions League contro il PSG. Ma chi è Barrenechea e cosa può dare alla Juventus?

Juventus, chi è Barrenechea Muovere i primi passi "calcistici" sullo stesso campo in cui è cresciuto Lionel Messi - e in uno dei club in cui è passato Maradona - non è per tutti. Ma Barrenechea fin dai 12 anni lo ha fatto indossando proprio la maglia della Pulce durante gli allenamenti, a dimostrazione di come le sfide e la pressione emotiva siano sempre state alla sua portata. Lo ha dimostrato durante ogni tappa della sua carriera, dal Newell's Old Boys al Sion, in Svizzera, fino ad arrivare alla Juventus, dove all'inizio della scorsa stagione è stato costretto a cedere - emotivamente e fisicamente - alla rottura del legamento crociato. Nove mesi di stop: un'infinità per un ragazzo del 2001, che ha visto invece il suo amico fraterno Matias Soulé andare avanti nel proprio percorso, fino ad arrivare alle partite in prima squadra bianconera e alla convocazione dell'Argentina di Scaloni. Ma Barrenechea non ha mai smesso di crederci, tornando in campo a febbraio con la Juventus Next Gen - la formazione Under 23, in Serie C -, con cui ha conquistato i playoff e un ruolo di colonna portante. E adesso vuole provare a guadagnare anche la stima di Allegri, già dalla sfida contro il Torino.