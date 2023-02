Juve, caso plusvalenze: depositato il ricorso al Collegio di Garanzia

TORINO - Ora è ufficiale: la Juventus ha depositato il proprio ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc, che gli ha inflitto una penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Il club bianconero aveva trenta giorni di tempo per far valere le proprie ragioni al Collegio di garanzia dello sport, a partire dalla pubblicazione delle motivazioni che erano state rese note il 30 gennaio scorso.