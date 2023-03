"Dybala era immarcabile": la rivelazione del difensore della Juve

Da Miretti a Fagioli, da Iling a Barrenechea: la Juventus sta puntando sempre di più sui giovani. L'ultimo talentino che i bianconeri si sono ritrovati in casa sembra essere Dean Huijsen . Classe 2005, è diventato un pilastro della difesa della Next Gen e, già dallo scorso anno, Allegri lo ha promosso in allenamento con la prima squadra . È qui che l'olandese ha visto da vicino Dybala : " Era immarcabile. Con lui ho pensato "Gesù, è davvero forte". In quella squadra tutti erano top player, ma Dybala era Dybala ", ha affermato Huijsen a voetbalzone.

Juve, le parole di Huijsen

Il difensore al sito olandese ha raccontato anche come è avvenuto il suo trasferimento alla Juventus. "Un dirigente della Juventus è volato a casa nostra in Spagna. Ha raccontato la sua storia e qual era il loro piano per me. Poi sono andato a Torino con i miei genitori a vedere il centro di allenamento della Juventus”. La voglia di andare in bianconero è stata talmente forte da rifiutare anche il Real Madrid. “I miei genitori hanno avuto una serie di conversazioni con il loro direttore del settore giovanile con cui ho parlato anch'io. Mio padre e mia madre erano andati anche a Madrid per visitare il centro sportivo, ma io volevo andare in Italia”.