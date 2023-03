Juve, nuovo nome per l'attacco: può arrivare in estate ad una condizione

Juve, spunta un nuovo nome per l'attacco

La dirigenza bianconera, sotto indicazione dello stesso Massimiliano Allegri, starebbe osservando attentamente le prestazioni di Enes Unal. L'attaccante turco si sta mettendo in mostra in Liga con la maglia del Getefe, con cui ha segnato 9 gol in 26 partite in questa stagione. La richiesta del club spagnolo si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. Una cifra che non spaventa la Juventus, soprattutto se Vlahovic dovesse realmente essere ceduto. Sull'attaccante classe 1997 c'è però la concorrenza dell'Atletico Madrid.