Juve, a tutto Cuadrado: dagli scherzi di Pogba alla bandeja pasa fino alla curiosità su Vlahovic

Il gol realizzato al Torino ha permesso a Cuadrado di sbloccarsi, tra l'altro punendo una delle sue vittime preferite da quando indossa la maglia della Juventus . Al momento il suo futuro è incerto perché in scadenza di contratto, ma Cuadrado vuole dare il massimo per fornire al meglio il proprio contributo alla compagine guidata da Allegri.

"Vlahovic mi ha impressionato"

Sul canale Youtube del club bianconero, Cuadrado ha risposto a delle domande particolari. Il colombiano ha confessato che il calciatore più "scarso" nel giocare a Fifa è Fagioli, mentre il compagno più divertente è Pogba. Si è passati anche alle esperienze personali: per Cuadrado il gol più importante in bianconero è quello realizzato al Bayern Monaco in Champions, mentre i momenti più belli sono tutti quelli vissuti quando la Juve ha conquistato un trofeo. Il compagno che più l'ha impressionato? Cuadrado non ha fatto fatica a rispondere, si tratta di Vlahovic, mentre il calciatore che l'ha ispirato sin da bambino è Ronaldo il fenomeno.

Il passaporto di Matuidi

Non sono mancate delle domande divertenti, a partire da quella relativa a Matuidi che secondo Cuadrado dimenticherebbe il passaporto in aeroporto. Il piatto preferito è la Bandeja paisa e ama la musica di Marco Brunet. "Sono nato per fare il calciatore", invece, è stata la risposta a "cosa avresti fatto se non fossi stato un calciatore?".