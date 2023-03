Juve, Paredes ai margini: le attese di Allegri e i dubbi sul futuro

Paredes è sempre più ai margini delle scelte di Allegri . A eccezione dell'ora di gioco nella gara d'andata di Europa League col Nantes , il centrocampista argentino è sceso in campo negli scorsi mesi soltanto in qualche spezzone di gara . Gli ultimi novanta minuti in cui è stato costantemente in campo risalgono al match d'andata di Coppa Italia col Monza dello scorso 19 gennaio, mentre per avere lo stesso dato in campionato bisogna tornare indietro nel tempo al 18 agosto, sempre contro la formazione brianzola guidata da Palladino.

Paredes, Allegri vuole una reazione

Nel derby col Torino, nonostante l'assenza di Locatelli, Allegri ha preferito dare una possibilità al giovane Barranechea, con Paredes che è rimasto in panchina per tutto il corso della partita. Nel post gara, il tecnico ha spiegato la sua scelta: "È una bocciatura? Assolutamente no, anzi deve reagire. È un calciatore importante e l’abbiamo preso per questo. Deve mettersi a disposizione e dare una mano come stanno facendo tutti quanti". Insomma, Allegri pretende un cambio di rotta da parte di Paredes, il cui futuro comunque resta fortemente in bilico. Il cartellino dell'argentino è di proprietà del Paris Saint Germain, con la Juventus che avrebbe l'obbligo di riscatto fissato a 22.6 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, i quali se non arrivassero, al club bianconero resterebbe la facoltà del riscatto. Strada che, al momento, sembrerebbe essere poco percorribile.

