Juve, Chiesa e Vlahovic "umiliati" in allenamento: la reazione di Pogba è incontenibile

Juve, Pogba "impazzisce" in allenamento: il siparietto con Chiesa e Vlahovic

Succede tutto durante la sessione di allenamento pomeridiana di venerdì 3 marzo. I giocatori della Juventus iniziano a divertirsi con un simpatico "torello": a far girare la palla ci sono Di Maria, Bonucci, Alex Sandro, Kostic, Danilo e proprio Pogba, mentre al centro del cerchio restano Chiesa e Vlahovic. Sono proprio loro due, in particolare l'attaccante serbo, le "vittime" del doppio tunnel che scatena l'incredibile reazione di Pogba. Tra il boato generale, il centrocampista ex United inizia a urlare e correre, sfoderando un'incontenibile risata che coinvolge tutti. Prima dà il cinque a Di Maria per il primo tunnel a Chiesa, poi si avvicina a Vlahovic, puntandolo con la mano e prendendosi gioco di lui. Un simpatico segno di goliardia e affetto, che testimonia come Pogba sia già tornato a essere parte integrante del gruppo, non solo sul campo - come in occasione del derby - ma anche nei suoi consueti scherzi ai compagni.