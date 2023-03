Juve, Alex Sandro: "300 presenze sono un onore, ma ho un rimpianto"

Juve, Alex Sandro: "Vorrei rigiocare quella partita"

L'ormai centrale difensivo di Massimiliano Allegri ha raccontato così le emozioni provate dopo aver raggiunto quota 300 con la Juventus: "È un grandissimo onore. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui e mi sono stati sempre vicini. Fare 300 partite in una squadra come la Juve è un qualcosa di storico. L'unico rimpianto che ho è la finale di Champions del 2017 contro il Real Madrid. Vorrei rigiocarla per provare a vincerla". Alex Sandro si è poi soffermato sul trofeo più importante e bello che ha conquistato: "Il primo scudetto è stato difficilissimo. Mi ricordo di una riunione tra di noi in cui ci siamo detti che avremmo dovuto dare tutto per diventare campioni. Da quel momento siamo stati perfetti".