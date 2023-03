Diretta Allegri, la conferenza stampa prima di Roma-Juve

È tutto pronto per la sfida tra Roma e Juventus, che chiuderà la 25ª giornata di Serie A. I bianconeri sono a caccia della quinta vittoria consecutiva, per continuare a scalare la classifica dopo la pesante penalizzazione di 15 punti. Oltre che ad una sfida importante per il futuro delle due squadre, sarà l'occasione per vedere scontrarsi ancora una volta Mourinho e Allegri, con il tecnico giallorosso squalificato che però aspetta l'esito del ricorso. Alla vigilia del match, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20:45, Massimiliano Allegri risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Segui le sue parole in diretta.