Juve all'attacco della Roma, Vlahovic pronto a tornare bomber

TORINO - Un finale di stagione alla Vlahovic. Lo cerca Dusan, che vuole tornare ad essere un fattore decisivo. Lo auspica la Juve, per concretizzare la rincorsa in classifica verso le posizioni di vertice e per fare strada in Europa League e Coppa Italia. Molto, se non tutto, è in mano al bomber serbo: dai suoi gol e dalla sua continuità dipendono i sogni di gloria dei bianconeri, che hanno come traguardo innanzitutto un posto in Champions League, provando ad anestetizzare la penalizzazione con la forza dei risultati (a prescindere da che cosa succederà fuori dal campo) e poi l’Europa League, con il Friburgo all’orizzonte, e la coppa Italia, per tornare ad alzare un trofeo dopo un anno di digiuno. Si riparte dalla caccia al quarto posto e dallo scontro diretto con la Roma che per Vlahovic significa il ricordo della perla su punizione della gara d’andata. Finora è stato l’unico gol in carriera ai giallorossi in sei incroci; manca una gioia all’Olimpico, insomma, e Dusan la cercherà proprio domani sera anche per fare cifra tonda. Il prossimo infatti sarà il gol numero 20 in bianconero. Il serbo è il capocannoniere stagionale della Signora con 10 reti (in tutte le competizioni), bottino già superiore a quello raggiunto lo scorso anno (9), quando era arrivato a fine gennaio. Vlahovic, tra l’altro, vuole rispedire al mittente le punzecchiature del suo ex presidente, Rocco Commisso, che ha puntato sui suoi attuali cavalli alla Fiorentina: «Cabral e Jovic li abbiamo pagati 15 milioni in totale e hanno fatto già segnato 20 gol nelle tre competizioni in cui giochiamo. Vlahovic invece ha fatto solo 10 gol e noi abbiamo incassato 70 milioni...».