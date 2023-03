Juve, i convocati per la Roma: forfait dell'ultimo minuto per Allegri. C'è anche un rientro

A pochi giorni dalla vittoria contro il Torino e prima della sfida di Europa League contro il Friburgo, la Juventus si prepara ad affrontare la Roma in occasione della 25^ giornata di Serie A. I bianconeri affrontano la squadra di Mourinho - la cui squalifica è stata sospesa - allo Stadio Olimpico nella serata di domenica 5 marzo, con la gara in programma alle 20:45. È stata diramata la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la partita.

Roma-Juventus, i convocati di Allegri

Torna a disposizione Fabio Miretti, squalificato all'ultima giornata contro il Torino e reduce da un infortunio. In settimana il centrocampista è tornato a lavorare con il gruppo e adesso è pienamente disponibile per la gara contro la Roma. Non ci sarà invece Mattia De Sciglio, costretto a dare forfait all'ultimo minuto per affaticamento. Presente anche Iling-Junior nonostante le tante partite ravvicinate: in settimana l'attaccante della Next Gen è andato in gol nella finale di Coppa Italia Serie C.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport