Juve, De Sciglio salta la Roma: il motivo dell'assenza

Sembrava essere tra i candidati principali per una maglia da titolare in occasione di Roma-Juve , invece Mattia De Sciglio sarà costretto a saltare la sfida dell'Olimpico di domenica sera. Il terzino bianconero ha dato forfait all'ultimo, come svelato dal club alla pubblicazione della lista dei convocati . Inizialmente c'era stato qualche dubbio tra i tifosi della Juventus , ma adesso è stato svelato il motivo della sua assenza: De Sciglio non ci sarà a causa di un affaticamento muscolare.

Juve, gli altri convocati per la partita con la Roma

Nulla di preoccupante, dunque, per quanto riguarda De Sciglio. O almeno per il futuro del suo campionato. Intanto, però, il terzino bianconero sarà costretto ad assentarsi in occasione della gara dell'Olimpico contro la Roma. Al suo posto dovrebbe giocare Cuadrado, con cui l'ex Milan sarebbe stato in ballottaggio fino all'ultimo. Sarà l'unico assente tra i giocatori della Juventus, che intanto hanno recuperato Fabio Miretti, tornato a disposizione dopo un periodo da infortunato - e dopo la squalifica dell'ultima giornata. Presente anche Iling-Junior, reduce da un'altra partita in settimana: la finale di Coppa Italia Serie C con la Next Gen, in cui è stato autore dell'unico gol bianconero.

