Juve, Cuadrado e quella premonizione contro il Torino: svelato il retroscena a un'ora dal suo gol

Juve, Cuadrado e la premonizione nel derby contro il Torino

Non più solo un calciatore, forse sarebbe il caso di chiamare Cuadrado con il nome di "Houdini". Attraverso un video pubblicato dalla Juventus sui propri canali social, infatti, il club bianconero ha svelato un vero e proprio retroscena risalente a un'ora dal gol del colombiano nel derby contro il Torino. Nelle immagini registrate nello spogliatoio, viene mostrata la carica di Cuadrado, che alle 20:04 pronuncia una frase da "veggente": "Watch out, tonight"; "Fate attenzione, stasera", riferendosi ovviamente a se stesso e un suo possibile gol. Gli sono bastati 57 minuti per tenere fede alle sue parole, come sottolineato dalla Juventus nella descrizione del video: "8:04 l'ha chiamato, 9:01 l'ha fatto".