Dybala e gli stipendi arretrati della Juve: la risposta di Calvo

Francesco Calvo , Chief Football Officer della Juventus , ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Juve : “È una partita importante, ma non da dentro o fuori. Guardiamo due classifiche , quella con e senza penalizzazione, ma ragioniamo partita per partita: è sempre importante vincere la prossima e, quindi, quella di stasera contro la Roma”.

Calvo su Dybala: "Guardiamo avanti e non indietro. I processi si fanno nei trububali"

Calvo si è soffermato su Dybala, intenzionato a fare causa alla Juve per vedersi riconosciuto il pagamento di 3 milioni di euro: "Ritrovarlo da avversario? Lui è in campione ma non abbiamo rimpianti. Guardiamo avanti e non indietro. Gli emolumenti arretrati che ha chiesto? Ho vissuto tanti anni all’estero e sono sorpreso quando sui giornali escono atti che dovrebbero essere secretati. Della vicenda se ne stanno occupando i nostri avvocati, ma i processi si fanno nei tribunali e al momento non posso aggiungere di più”.

Sul rinnovo di Di Maria: “Di Maria è sicuramente un leader della squadra e dello spogliatoio. Vogliamo tenere i giocatori importanti in squadra e lo dimostra il prolungamento del contratto di Danilo fino al 2025, annunciato in settimana. Stiamo lavorando lontano dai riflettori. Quando ci saranno annunci importanti da fare li faremo”.