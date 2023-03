Kean, espulsione che fa discutere: i provvedimenti della Juve sono severissimi

Kean, in arrivo una "grossa multa"

Ad annunciarlo è stato lo stesso Allegri nel corso delle interviste del dopo partita. Il tecnico ha sottolineato l'ingenuità del suo calciatore, per poi affermare "Ha sbagliato e ha chiesto scusa a tutti nello spogliatoio, ma Moise ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la squadra, quindi da queste cose bisogna sempre trarre comunque un insegnamento. Quando si entra si può determinare, tra l’altro era un fallo a favore suo e ha avuto una reazione sbagliata: ora pagherà quel che c’è da pagare. Prenderà una grossa multa, è una questioni di responsabilità che ognuno di noi ha: sbagliare adesso non è concepibile".

