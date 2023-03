Juve, polemica del Friburgo per il settore ospiti: cos'è successo

Juve, che attacco del Friburgo

La squadra tedesca, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha denunciato il divieto da parte del club bianconero e delle autorità italiane di far accedere alcuni tifosi allo stadio per la partita: "La Juventus e le forze dell'ordine italiane hanno deciso di ritenere non validi i biglietti regolarmente comprati dai tifosi del Friburgo attraverso i canali ufficiali della Juve. Abbiamo cercato di trovare una soluzione per garantire la sicurezza facendo delle proposte che però non sono state accettate. Verranno ritenuti validi solo i biglietti comprati attraverso i canali del Friburgo". Per tutti coloro che avevano già organizzato la trasferta a Torino, il Friburgo ha messo a disposizione un public viewing gratuito della partita nel suo stadio.

